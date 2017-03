Discovering Music con Johnny Cash, a partire dal tour con Elvis: il doc

Nuovo appuntamento con la serie 'Discovering Music', in onda venerdì 31 marzo su Rai5.

"Dalla povertà della sua famiglia di origine durante la Grande Depressione - si segnala in una nota dalla tv di Stato -, al tour con Elvis fino al suo consolidarsi come leggenda. Il nuovo documentario della serie 'Discovering Music', in onda venerdì 31 marzo alle 19.00 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', va alla scoperta del genio musicale di Johnny Cash."



La Rai riferisce infine: "La narrazione segue le influenze musicali del giovane Cash, fra cui spiccano Hank Williams e Jimmie Rodgers, e la sua crescita personale e professionale: l'attivismo contro la guerra in Vietnam e contro il razzismo nella società americana, nonché la profonda spiritualità dell'uomo e dell'artista, che hanno contribuito a renderlo un'icona della musica e del suo tempo. Nel documentario intervengono figure di spicco nel settore della musica: Andrew Harrison (Q Magazine), Kate Mossman (The New Statesman), Hamish MacBain (Nme), Kim Taylor Bennett (Time Out), Camilla Pia (Bbc Radio 6), John Aizlewood (Evening standard) e Michael Bonner (Uncut)."