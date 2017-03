Dal Madchester al Britpop: quando i Seymour diventano i Blur, il documentario

Nuovo appuntamento con 'Ghiaccio bollente', in onda lunedì 27 marzo su Rai5.

"Da esponenti del 'madchester sound' a campioni del britpop, fino alla maturità artistica e agli esperimenti sul pop. Il nuovo episodio della serie in prima visione 'Rock Legends', in onda lunedì 27 marzo alle 18.30 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', ripercorre la parabola artistica dei Blur" scrive in una nota la tv di Stato.



"Nata alla fine del 1980, con il bassista Alex James e il batterista Dave Rowntree, la band ha iniziato a suonare sotto il nome di Seymour, personaggio nato dalla fantasia dello scrittore J D Salinger. I Blur hanno attraversato diversi periodi dal punto di vista artistico: dopo un primo momento che ha coinciso con l'esplosione britpop in Europa, a partire dall'album Blur (1997), il gruppo si è accostato ad uno stile più vicino all'indie rock e all'alternative rock. Con materiale d'archivio e video musicali fra cui la celebre 'Song 2', il documentario racconta la storia del gruppo insieme ai critici musicali e giornalisti Michael Bonner (Uncut Magazine), Hamish MacBain (Shortlist), John Aizlewood (Evening Standard)" prosegue la Rai.



Viene sottolineato: "Alle 18.55 per il ciclo 'Video Killed The Radio Star' il protagonista è Sting, grande musicista del pop d'autore che è riuscito a fondere il rock e i ritmi reggae esplosi alla fine degli anni Settanta con le correnti new wave e il punk inglese."



Si conclude infine: "Il documentario è interamente dedicato alla videografia del cantante che, insieme ai Police, è stato tra i primi a intuire le potenzialità del nuovo mezzo espressivo, il videoclip. Sting, nel corso della puntata, commenta in prima persona il making of di videoclip musicali come 'Fields of Gold' e 'Every Breath You Take'."