Codice Monna Lisa: il documentario che svela chi era la Gioconda in prima tv

La verità sull'opera più famosa di Leonardo da Vinci nel documentario 'Codice Monna Lisa', in onda venerdì 28 aprile su Rai5.

"Affascinante, seducente, enigmatica. Nell'immaginario collettivo mondiale è l'opera d'arte sublime, eternamente fotografata e ammirata. Eppure, dietro il suo sorriso, la sua identità resta un mistero. Chi era veramente Monna Lisa? Perché Leonardo ha scelto di ritrarla e cosa l'ha resa protagonista del dipinto più famoso del mondo? Lo svela il documentario 'Codice Monna Lisa', che Rai Cultura propone in prima visione venerdì 28 aprile alle 21.15 su Rai5. Nel documentario, il critico d'arte inglese Andrew Graham-Dixon ci porta in giro per il mondo tra archivi, biblioteche e musei a caccia della verità sul capolavoro di Leonardo da Vinci: La Gioconda" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.