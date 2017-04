Cino Tortorella. La Tv dei Ragazzi: il documentario

Omaggio al 'mago' della tv Cino Tortorella, in onda domenica 2 aprile su Rai Storia.

"Uno speciale per ripercorre la carriera artistica e televisiva di un ideatore, conduttore e autore indimenticabile di programmi per bambini e ragazzi: Rai Cultura ricorda Cino Tortorella, scomparso a Milano il 23 Marzo scorso, con il documentario 'Cino Tortorella. La Tv dei Ragazzi', in onda domenica 2 aprile alle 10.30, 16.50 e 19.50 su Rai Storia" riferiscono in un comunicato dalla tv di Stato.



Viene riportato dunque: "In primo piano, la nascita del programma dedicato ai più giovani, trasmesso per la prima volta il 3 gennaio 1957 e voluto da Umberto Eco, allora funzionario Rai."



Si precisa quindi: "Uno spettacolo di mimi, di fantasia, di creatività curata ed intelligente con cui inizia così la Tv dei ragazzi, la programmazione pomeridiana della Rai, che vede Tortorella protagonista con lo Zecchino d'Oro per i più piccoli."



"Il 'mago Zurlì' e i suoi sketch con il pupazzo Topo Gigio - si rende noto dalla Rai -, la partecipazione del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, diretto da Mariele Ventre, hanno creato un programma tra i più importanti della televisione italiana."



Si prosegue in conclusione: "In seguito, Tortorella è autore e regista di 'Chissà chi lo sa?', trasmissione dedicata ai ragazzi delle scuole medie, in onda ininterrottamente dal 1961 al 1972. Un telequiz con una gara tra squadre provenienti da due scuole medie italiane, su argomenti scolastici e di cultura di base, proposti dal conduttore. Il premio per la squadra vincitrice era costituito da un'enciclopedia che veniva assegnata alla scuola di provenienza. Lo 'Zecchino d'Oro' e 'Chissà chi lo sa?' - come racconta il documentario attraverso interviste e documenti d'archivio - hanno segnato la formazione e la crescita della popolazione giovane del Paese. Una formazione e una crescita alle quali Cino Tortorella ha dato un contributo decisivo."