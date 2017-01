Charleroi è "Il cuore oscuro dell'Europa": riparte Doc3

"Giovedì 12 gennaio alle 23.10 su Rai3 riparte la nuova edizione di 'Doc3' con 'Il cuore oscuro dell'Europa' di Giovanni Troilo. - viene riportato in una nota della tv di Stato - Charleroi, piccola cittadina del Belgio è conosciuta soprattutto per essere lo scalo delle compagnie low-cost per andare a Bruxelles."



La Rai sottolinea inoltre: "Molti non sanno però, che proprio da Charleroi partì nel 2005, Maurie Degauque, studentessa cattolica convertitasi all'Islam e prima donna kamikaze che si fece esplodere a Baghdad. A Charleroi c'è anche la casa natale dell' 'uomo nero' di Marcinelle, quel Marc Dutroux che nel corso di una decina d'anni ha sequestrato e ucciso 6 ragazze dagli 8 ai 19 anni. E Charleroi è stata anche testimone del più grande disastro minerario della storia nel 1956 che causò la morte di cento minatori italiani."



Si rivela: "Giovanni Troilo, 'storico del presente', con 'Il cuore oscuro dell'Europa' ci restituisce le immagini e le inquadrature perfette per documentare la storia che si è fermata, il mito del progresso che non c'è più e tutta la profondità della crisi umana ed economica dell'Europa contemporanea."



"Giovanni Troilo fotografo, direttore della fotografia e regista, si muove tra cinema, televisione, media e pubblicità e i suoi lavori sono stati pubblicati sulle più prestigiose riviste del mondo. Con il servizio su Charleroi, poi divenuto documentario, ha vinto il primo premio nella categoria 'Storie d'attualità' del World Press Photo 2015" si illustra infine.