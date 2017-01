Cara mamma, con amore Cher: il documentario su Georgia Holt

"Il tributo di una figlia alla madre per il suo ottantacinquesimo compleanno. È il documentario 'Cara mamma, con amore Cher', in onda mercoledì primo febbraio alle 18.45 su Rai5 all'interno del nuovo spazio pomeridiano di 'Ghiaccio bollente'" viene comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai informano in ultimo: "Il filmato ripercorre la straordinaria vita della madre della star, Georgia Holt, che dalle campagne dell'Arkansas intraprese una carriera come cantante, attrice e modella. Il film racconta la storia della matriarca della famiglia, dalle sue umili origini fino ai sei matrimoni tumultuosi. Nonostante una serie di drammatiche battute d'arresto personali e professionali, la Holt è riuscita a far crescere con successo le sue due amate figlie. Sarà una delle due, Cher appunto, a realizzare il suo sogno di diventare una delle più grandi star del mondo. Splendido nel film il duetto inedito tra la Holt e Cher, messo insieme grazie a vecchie registrazioni ritenute perse."