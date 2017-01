Blondie - Behind the music revisited: il documentario su Rai5

"Sono stati capaci di combinare la ruvidezza del punk con i ritmi della disco-music. Il loro crossover di generi diversi è diventato subito di grande successo; le loro hit sono oggi grandi classici. È dedicato ai Blondie - segnala in una nota la tv di Stato -, la band newyorkese che spopolò nei tardi anni '70, il documentario 'Blondie - Behind the music revisited' che Rai Cultura propone martedì 17 gennaio alle 18.55 su Rai5."



"Nel documentario si possono apprezzare, fra gli altri, pezzi quali Hanging On The Telephone, Maria, Heart of glass e One Way Or Another. La storia della loro carriera è qui raccontata dall'abile regista Joey Ramone, che ha raccolto interviste dei membri della band e filmati originali delle esibizioni degli anni 70 e 80" prosegue la Rai.



Viene evidenziato infine: "Capeggiati da una travolgente Debbie Harry - la 'Marylin Monroe del punk' - e dal suo innamorato Chris Stein (poi divenuto anche suo marito), i Blondie hanno animato le serate del Cbgb's con i compagni di avventura underground della scena new wave newyorchese, come Talking heads, Television e Ramones. La loro peculiarità rispetto agli altri, però, è proprio la contaminazione e la ricerca musicale che di fatto ha dato origine al disco-punk, un genere che ha influenzato intere generazioni di gruppi synth-pop delle epoche successive."