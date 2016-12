Bambini nel tempo. L'Italia, l'infanzia e la Tv: il film documentario

"I mutamenti dell'Italia, dagli anni Cinquanta a oggi, ripercorsi attraverso uno sguardo sorprendente, preciso e leggero: quello dei bambini. Di ieri e di oggi. Un grande racconto corale costruito con testimonianze preziose, catturate e conservate negli archivi delle Teche Rai, che diventano i tasselli di un grande mosaico composto da 'Bambini nel tempo. L'Italia, l'infanzia e la Tv', il film documentario di Roberto Faenza e Filippo Macelloni, in onda sabato 24 dicembre alle 22.10 su Rai Storia, per il ciclo 'Documentari d'autore'"" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.



«Il filmato è la prova del tesoro nascosto nelle Teche della Rai - dice il regista Roberto Faenza. - Siamo di fronte alla miniera della memoria, un patrimonio di valore immenso, ancora inesplorato, che può riservare sorprese senza fine. Sono così numerosi i materiali lì sepolti in attesa di tornare a nuova vita, che si potrebbe raccontare un mondo intero. I bambini che abbiamo riportato in vita sono solo un esempio di quanto si potrebbe fare. L'infanzia è un tema sempre suggestivo e quell'infanzia di mezzo secolo fa lo è ancora di più perché tanto distante dalla nostra».



"Ecco, infatti, come cambiano il linguaggio, le parole e l'atteggiamento di fronte all'obiettivo. Come cambia anche il modo in cui la TV racconta l'infanzia e 'usa' i più piccoli. E, infine, come cambiano i vestiti, il paesaggio, la qualità delle immagini. Spesso sono più belle, più curate, più 'cinematografiche' quelle in bianco e nero, girate in pellicola fino agli anni '70" si continua.



Si sottolinea: "Si passa dai piccoli lavoratori delle campagne del Lazio o del Veneto degli anni '50 alle vacanze in colonia degli anni '60, dalle scuole sperimentali degli anni '70 agli spazi per giocare che si modificano nelle città in trasformazione, dalla povertà mostrata senza pudore in un paese dell'Appennino emiliano nel 1959 e quella nascosta della periferia di Torino a metà degli anni 90."



"E ancora, l'impatto epocale della tecnologia digitale, le aspirazioni e i sogni che riflettono la società che si evolve e che, a volte, nei bambini rimangono gli stessi di sempre. Il film documentario, realizzato solo con materiale storico e di repertorio di Rai Teche, è digitalizzato e restaurato a cura del polo tecnologico di Teche Torino" si illustra in ultimo.