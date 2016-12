Augusto Daolio ed i Nomadi: il documentario sulla storia della band

"A più di cinquant'anni dalla nascita, il gruppo dei Nomadi, guidato oggi dallo storico tastierista Beppe Carletti, gira ancora l'Italia con i grandi successi - da 'Noi non ci saremo' a 'Come potete giudicar', da 'Dio è morto' a 'Io vagabondo' - portati alla ribalta dall'ex leader Augusto Daolio, scomparso nel 1992. Alle vicende del gruppo più longevo della musica italiana è dedicata la puntata dal titolo 'Augusto e i Nomadi' di Daniele Ongaro, per il ciclo 'Italiani', presentato da Paolo Mieli, in onda martedì 27 dicembre alle 22.10 su Rai Storia" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai si illustra in ultimo: "Il documentario ricostruisce la storia della band che, dalle esibizioni nelle sale danzanti dell'Emilia-Romagna, grazie all'incontro con il giovane paroliere Francesco Guccini, diventa in breve tempo uno dei gruppi italiani più famosi e amati. La storia di Augusto Daolio e dei Nomadi è narrata dalle voci di Beppe Carletti; di Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto e 'anima' dell'associazione 'Augusto per la vita'; di Alberto Melloni, tra i massimi esperti italiani di Storia del Cristianesimo che rivela a sorpresa la sua passione per la musica dei Nomadi; del conduttore radiofonico Felice Liperi; di Franco Midili, primo chitarrista del gruppo negli anni d'oro del beat."