Antonino Caponnetto, padre del pool antimafia: il documentario

"Un racconto inedito della figura di Antonino Caponnetto, l'uomo che, a capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, seppe raccogliere il testimone da Rocco Chinnici, assassinato nel 1983, e coordinare il pool del quale fecero parte anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E' il documentario di Simona Fasulo con la regia di Leonardo Sicurello che Rai Cultura propone mercoledì 1 febbraio alle 22.10 su Rai Storia per 'Diario Civile', con un'introduzione del Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



Viene esposto infine: "Amici, colleghi e familiari tratteggiano il profilo del magistrato, mentre le sue stesse parole, dalle interviste realizzate per la Rai, danno un punto di vista diverso e della lotta alla mafia e un personale ricordo di Falcone e Borsellino. Tra coloro che hanno avuto l'occasione di lavorare con Caponnetto e che a lui più sono rimasti legati, anche il Presidente del Senato Pietro Grasso, che fu giudice a latere nel Maxiprocesso dal 1986 al 1987, e poi Sostituto Procuratore a Palermo negli 90, e inoltre i giudici del pool Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello."