Aldo Moro, memorie di un professore: il documentario l'anniversario del rapimento

Il documentario 'Aldo Moro, memorie di un professore', in onda giovedì 16 marzo su Rai Storia.

"La mattina del 16 marzo 1978, l'allora presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, viene rapito in via Mario Fani, a Roma, da un commando delle Brigate Rosse. Quello stesso giorno, i suoi carcerieri scrivono il primo comunicato che elenca le responsabilità politiche dello statista, annunciando l'inizio di un processo nei suoi confronti" informa in una nota la Rai.



"Rai Cultura ricorda lo statista ucciso dalle BR con il documentario 'Aldo Moro, memorie di un professore', - spiega la tv di Stato - in onda giovedì 16 marzo alle 18.00 su Rai Storia, per il ciclo 'Italiani' con Paolo Mieli."



"Sotto l'incalzare di quell'interrogatorio, Moro rivive trent'anni della sua carriera politica da una prospettiva dolorosa, ma che gli consente, al tempo stesso, di riordinare la sua esperienza e di analizzarla sotto una luce diversa, come annotò nel suo memoriale: 'Debbo dire che, sotto la pressione di vari stimoli e soprattutto di una riflessione che richiamava ciascuno in se stesso, gli avvenimenti, spesso così tumultuosi della vita politica e sociale riprendevano il loro ritmo, il loro ordine e si presentavano più intelligibili. Ne derivava un'inquietudine difficile da placare e si faceva avanti la spinta di un riesame globale e sereno della propria esperienza, oltre che umana, sociale e politica'", viene ricordato.



Si rivela quindi: "Un memoriale che consente di ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera politica, dalla Carta Costituzionale al compromesso storico."



Si illustra in conclusione: "Attraverso le parole dello statista scomparso si ricostruiscono anche pagine controverse e dolorose della storia della Repubblica italiana: la crisi del 1964, il piano del generale De Lorenzo, il Sessantotto, la strage di Piazza Fontana, la strategia della tensione, lo scandalo Lockheed, la crisi identitaria della Dc, l'accordo con il Pci per la formazione di un governo di unità nazionale guidato da Andreotti. Un ritratto insolito dello statista democristiano, che pone al centro della sua esperienza di uomo politico la sua dimensione di professore universitario e di costituzionalista."