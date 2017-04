Gillo Dorfles. Essere nel tempo: il docufilm sulla sua opera totale

Nel giorno del 107esimo compleanno in onda il docufilm 'Gillo Dorfles. Essere nel tempo', su Rai5 mercoledì 12 aprile.

"Gillo Dorfles, l'artista e l'intellettuale: due anime distinte, due differenti modi di vivere la relazione con il tempo. Da un lato, i tempi del mondo interiore imperturbabile di fronte all'avvicendarsi di avanguardie e correnti artistiche. Dall'altro lato, i tempi del mondo esteriore, l'interpretazione del presente che caratterizza ogni epoca" segnalano in un comunicato dalla Rai.



"E' il filo conduttore del docufilm 'Gillo Dorfles. Essere nel tempo' - scritto da Maurizio Rossi e Fulvio Caldarelli, che firma anche la regia - che Rai Cultura propone mercoledì 12 aprile alle 21.15 su Rai5, nel giorno del suo 107esimo compleanno" prosegue la tv di Stato.



Viene rivelato: "Obiettivo: raccontare la personalità e l'opera totale di Gillo Dorfles, per ripercorrere oltre un secolo di storia, tra parola e immagine nella narrazione di una biografia che da personale si fa collettiva. Un racconto modulato in prima persona, attraverso la viva voce di Dorfles: interviste inedite ambientate nell'intimità della sua casa-studio e filmati storici provenienti dall'archivio Rai Teche."



Si illustra dunque: "Un ritratto corale tratteggiato con stima e affetto da otto testimonial d'eccezione: Achille Bonito Oliva, Mario Botta, Fulvio Caldarelli, Andrea Cortellessa, Gino Di Maggio, Federica Pirani, Luigi Sansone, Angela Vettese. Il taglio critico è lo stesso che ha già sancito il successo dell'omonima mostra antologica curata da Achille Bonito Oliva al Museo MACRO di Roma (Gillo Dorfles. Essere nel tempo, 27 novembre 2015 - 17 aprile 2016), ideata e organizzata dal Centro interdisciplinare di ricerca sul paesaggio contemporaneo - che ha prodotto il docufilm - in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e promossa da Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali."



Si comunica inoltre: "Oltre un secolo di vita vissuta, documentata anche con la 'complicità' di un ricchissimo repertorio fotografico: dalle istantanee tratte dall'album di famiglia ai ritratti d'autore realizzati da amici fotografi come Ada Ardessi, Giovanna Dal Magro, Fabrizio Garghetti, Ugo Mulas e Ferdinando Scianna. E, soprattutto, attraverso le opere dell'artista: dagli esordi giovanili degli anni Trenta alla fondazione del Movimento per l'Arte Concreta, fino alle creazioni dell'estate 2016."



«Nel compiere 107 anni, l'essere nel tempo di Gillo Dorfles è espressione vibrante e vitale - dicono gli autori - di un patrimonio intellettuale costantemente proiettato nel domani, di un'arte in cui le coordinate temporali si dissolvono nella sincronia di un lungo presente, tuttora in espansione».