Istat: lavoro soprattutto a termine. Sale disoccupazione giovanile a 35,7%

L'Istat pubblica i dati provvisori sugli occupati ed i disoccupati a settembre 2017. Su base annua, a crescere sono soprattutto gli occupati ultracinquantenni mentre calano i 35-49enni.

Occupazione sostanzialmente stabile a settembre 2017, il cui tasso si attesta al 58,1% (meno 0,1% rispetto ad agosto). Come riferisce l'Istat, nell'ultimo mese c'è stato un lieve aumento dell'occupazione tra gli uomini e gli over 35 e un equivalente calo tra le donne ed i 15-34enni.

Va meglio se raffronta il periodo luglio-settembre, periodo nel quale si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,5%) ma l'aumento, che si concentra quasi esclusivamente nell'occupazione a termine, non interessa la fascia d'età dei 35-49enni.

Ancora troppe persone però in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione rimane stabile all'11,1% invariato rispetto ad agosto, mentre quello giovanile sale al 35,7% (+0,6 punti).

Infine, a settembre crescono nuovamente gli inattivi (più 0,2%). L'aumento è determinato dagli uomini e dai 15-34enni, quest'ultima fascia d'età sempre più penalizzata riguardo l'ingresso nel mondo del lavoro.

Su base annua, a crescere sono soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+415 mila) mentre calano i 35-49enni (-110 mila).