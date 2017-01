Eurostat: disoccupazione nell'Eurozona scende al 9,6% a dicembre 2016

"Il tasso di disoccupazione nell'Eurozona a dicembre è sceso al 9,6% (pari a 15,571 milioni di senza lavoro) dal 9,7% di novembre, con un guadagno di 121mila posti. Quello del mese scorso è il livello più basso da maggio 2009" riferisce in una nota Confcommercio.



"Lo indica Eurostat - fa sapere in conclusione l'ente di categoria -, che specifica come a dicembre 2015 il tasso fosse al 10,5%, pari a 16,827 milioni di disoccupati. In 12 mesi pertanto sono stati recuperati 1,256 milioni di posti di lavoro. Nell'insieme della Ue a 28 il tasso di dicembre è stato dell'8,2%, stabile rispetto al mese precedente."