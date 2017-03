Disoccupazione in crescita solo in Italia tra le grandi economie UE

Confcommercio riflette sui dati della disoccupazione in Unione europea. L'Italia è la sola grande economia della UE in cui il tasso di disoccupazione aumenta: da 11,6% a 11,9%.

"Nel gennaio scorso il tasso di disoccupazione nella zona euro è rimasto stabile da 9,6%: è il più basso da maggio 2009. Nella UE, invece, si è fermato all'8,1% dopo l'8,2% di dicembre: - informano in un comunicato dalla Confcommercio - in questo caso è il tasso più basso su base mensile da gennaio 2009."



L'associazione delle imprese continua infine: "Rispetto a gennaio 2016, l'Italia è la sola grande economia della UE in cui il tasso di disoccupazione aumenta: da 11,6% a 11,9%. Aumenta anche a Cipro e in Danimarca. Mese su mese da novembre è in ogni caso ferma all'11,9%, a ottobre era all'11,7%. In Germania cala dal 4,4% al 3,8%, in Francia dal 10,2% al 10%, in Spagna dal 20,6% al 18,2%. A dicembre in Germania il tasso di disoccupazione era al 3,9%, in Francia al 10%, in Spagna al 18,4%."