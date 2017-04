Disoccupazione in calo? Solo perché crescono inattivi

Il Centro studi di Unimpresa analizza i dati Istat sul mercato del lavoro e chiarisce che il calo della disoccupazione è dato solo dall'aumento degli inattivi. Inoltre, il tasso di occupazione è tra i più bassi nell'area euro.

"Il calo della disoccupazione all'11,5% registrato dall'Istat nel mese di febbraio è generato prevalentemente dall'allargamento della fascia degli inattivi. Gli 83.000 disoccupati in meno registrati infatti tra gennaio e febbraio sono 'compensati' da 51.000 inattivi in più: si tratta di persone che hanno smesso di cercare un lavoro" viene scritto in un comunicato dal Centro studi di Unimpresa, che commenta i dati diffusi oggi dall'Istat secondo i quali il tasso di disoccupazione è sceso di 0,3 punti percentuali su base annua riportandosi così sui livelli di agosto 2016.



"Secondo l'associazione, non è corretto esultare di fronte a tali numeri che fotografano un mercato del lavoro ancora lontano da livelli rassicuranti. - chiarisce quindi l'Unione nazionale di imprese - Altra spia di una situazione critica è il tasso di occupazione che a febbraio è rimasto sostanzialmente stabile al 57,5% rispetto al 57,4% dell'anno precedente. Si tratta di un dato fra i più bassi nell'area euro, dove si registrano in parecchi paesi picchi superiori al 60%".