Disoccupazione giovanile ai massimi da 2015. Meno inattivi ma non trovano lavoro

A novembre 2016 il tasso di inattività è ai minimi storici (34,8%), dato che può stare a significare il fatto che è arrivato all'acqua alla gola anche chi finora ha galleggiato in questa interminabile crisi economica.



Purtroppo, però, gli ex inattivi capiscono che in Italia si fa davvero molta, troppa, fatica a trovare un lavoro. Anche se a novembre il tasso di occupazione è pari al 57,3%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre, la stima dei disoccupati cresce (+1,9%, pari a +57 mila), dopo il calo dello 0,6% registrato nel mese precedente. Anche nel periodo settembre-novembre al lieve calo degli occupati si accompagna infatti la crescita dei disoccupati (+2,4%, pari a +72 mila).



L'Istat certifica quindi che a novembre 2016 il tasso di disoccupazione è pari all'11,9%, in aumento di 0,2 punti percentuali su base mensile. Di pari passo, sale il tasso di disoccupazione nella fascia 15 - 24enni, vale a dire la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati). La disoccupazione giovanile, infatti, passa dal 37,6% del mese precedente al 39,4%, ai massimi da ottobre 2015.