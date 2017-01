Disoccupazione al 12% e giovanile sale a 40,1%. Occupati stabili ma poveri

La vera emergenza dell'Italia, se ancora qualcuno non l'avesse compreso, non è la legge elettorale ma il lavoro. Dopo che ieri Unimpresa ha rivelato che nel nostro Paese ci sono almeno 9,3 milioni di persone a rischio di povertà, oggi l'Istat riferisce che nel mese di dicembre 2016 sono ulteriormente cresciuti i disoccupati (+0,3%, pari a +9 mila), soprattutto nella componente femminile. Il tasso di disoccupazione rimane quindi stabile al 12%.



A conferma che lo Stato sta continuando a sacrificare più di una generazione, il fatto poi che il tasso di disoccupazione giovanile sale al 40,1%, al livello più alto da giugno 2015.

Anche calcolando il periodo ottobre-dicembre, la sostanziale stabilità degli occupati si accompagna alla crescita dei disoccupati (+2,6%, pari a +78 mila).



Se poi qualche politico ha intenzione di lavarsi la coscienza per il fatto che su base annua, a dicembre si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+1,1% su dicembre 2015, pari a +242 mila) ed il tasso di occupazione rimane stabile al 57,3%, è sempre bene rammentare che di quei 9,3 milioni a rischio povertà ben 6,1 milioni sono persone che un lavoro ce l'hanno ma che non riescono ad arrivare a fine mese, anche a causa delle politiche del Jobs Act.