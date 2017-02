Disoccupazione, Inps: nel 2017 stop indennità Dis-Coll a collaboratori

L'Inps avverte che governo e Parlamento non hanno prorogato al 2017 l'indennità Dis-Coll, introdotta con il Jobs Act, pensata per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione anche a progetto che rimangono disoccupati.

Nel 2017 i lavoratori titolari di contratti di collaborazione come il Co.Co.Co e il Co.Co.pro. non riceveranno alcuna indennità di disoccupazione.



A confermarlo è l'Inps, spiegando che la norma che nel 2015 aveva istituito l'indennità Dis-Coll, introdotta con il Jobs Act, "non è stata oggetto di proroga" per "gli eventi di disoccupazione intervenuti dal primo gennaio 2017".



Gli ultimi lavoratori a progetto o con contratti di collaborazione a vedersi erogare l'indennità saranno quindi coloro che sono rimasti involontariamente disoccupati nel 2016.



L'Inps precisa infatti che nessuna indennità sarà erogabile a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto intervenuti dall'inizio del 2017.



La ¤misura Dis-Coll prevedeva che il richiedente ricevesse l'indennità ogni mese, per un periodo uguale alla metà dei mesi di contribuzione compresi tra il 1 gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del contratto e l'evento stesso, fino a un massimo di sei ¤mesi.



La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all'importo di 1.195 euro.