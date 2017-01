Home Restaurant: per il settore legge scoraggerà 90% dei cuochi casalinghi

Ieri la Camera ha approvato un disegno di legge che va a regolare gli Home Restaurant, ossia la ristorazione in abitazione privata. La legge, che deve passare ancora la vaglio del Senato, ha il plauso della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), che anzi chiede al Parlamento di introdurre ulteriori norme a tutela dei consumatori, come per esempio l'obbligatorietà delle procedure Haccp sui temi della sicurezza igienico-sanitaria.



Nettamente contrari al provvedimento licenziato a Montecitorio chi opera invece nel settore, perché la legge "impone tanti e tali controlli e limiti che porterà inevitabilmente alla rinuncia di tantissimi aspiranti cuochi casalinghi, soprattutto quelli che più avrebbero portato lustro ed esperienza al settore dell'accoglienza culinaria domestica" come dichira in una nota Giambattista Scivoletto, amministratore del portale www.bed-and-breakfast.it che si fa portavoce di quel 30% di registrati interessati all'Home Restaurant.



"Si pensi, ad esempio, alle nonne, alle mamme o alle zie, prime depositarie della cultura gastronomica tipica italiana, alle prese con le registrazioni sulle 'piattaforme digitali' o con i pagamenti in forma elettronica, costrette a dire a chi le chiama al telefono che no, se si vuole assaggiare la parmigiana di melanzane come si faceva una volta bisogna andare sul sito www-punto-punto, prenotare e pagare lì e poi, mezz'ora prima di servire il pasto, collegarsi al sito e dichiararlo, pena multe salatissime" spiega Scivoletto.



"A tal proposito - sottolinea - un sondaggio effettuato sul nostro gruppo di 2700 aspiranti home restaurant ha dato il triste risultato temuto: quasi il 90% non aprirà se sarà costretto a subire queste regole assurde. Se questo era lo scopo della legge, allora verrà raggiunto senza alcun problema".



Secondo Scivoletto infatti il settore dell'Home Restaurant "se fosse stato lasciato sviluppare senza freni e limiti non avrebbe minimamente intaccato quello della ristorazione classica, che con 76 miliardi di volume d'affari nel 2015 (e la cui sola evasione fiscale fisiologica potrebbe coprire buona parte delle finanziarie di ogni anno), schiaccia con ordini di grandezza a quattro zeri il probabile volume d'affari degli Home Restaurant da qui a pochi anni. - ricordando - La stima del giro d'affari dell'Home Restaurant nel 2014 è stato di 7,2 milioni, un decimillesimo di quello dichiarato dai ristoratori nel 2015. Tali numeri denunciano anche l'infondatezza dei timori sulla possibile evasione fiscale degli Home Restaurant. Di certo ci sarà in misura percentuale identica a quella delle altre attività, ma una cosa è una percentuale calcolata su 76 miliardi, un'altra quella calcolata su pochi milioni. Se quindi l'urgenza era quella di recuperare denari dall'evasione, si è sbagliata - e di tanto - la mira del provvedimento".



Scivoletto denuncia poi il "silenzio insopportabile" dei relatori della legge poiché "sordi alle istanze di 5.000 firmatari degli appelli che chiedevano regole semplici in linea con le raccomandazioni tanto dellEuropa quanto del ministro dello Sviluppo economico. - e conclude - Rimaniamo nella speranza che il Senato, dall'alto della sua ritrovata autorità, possa mettere mano ai punti più controversi della legge e ridarci fiducia nella Politica, quella che finalmente liberi l'Italia dal peso delle corporazioni e la traghetti verso approdi più sensibili e reattivi ai mutamenti dello scenario economico globale".