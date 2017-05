Cagliari: 7 arresti per disastro ambientale nella Fluorsid

Arrestate 7 persone alla Fluorsid di Macchiareddu, l'azienda con sede ad Assemini (Cagliari). Secondo l'accusa, venivano trattati ed interrati rifiuti tossici senza le dovute precauzioni.

Arrestate 7 persone alla Fluorsid di Macchiareddu, l'azienda con sede ad Assemini (Cagliari) che produce fluoroderivati inorganici con l'utilizzo delle materie prime locali, principalmente la fluorite della Mineraria Silius. La Fluorsid è di propietà del presidente del Cagliari calcio Tommaso Giulini. In manette il direttore e l'ingegnere dello stabilimento, il direttore del settore sicurezza ambiente ed un dipendente della Fluorsid, ma anche il titolare di una ditta appaltatrice e due dipendenti. Per tutti, l'accusa è associazione a delinquere in disastro ambientale.



Sequestrata invece un'area di 5 ettari adibita a stoccaggio all'interno dell'azienda. Secondo l'accusa, alla Fluorsid e nei terreni di Assemini venivano trattati ed interrati rifiuti tossici senza le dovute precauzioni, che avrebbe causato l'inquinamento dell'aria e delle falde acquifere con valori anche di 3mila volte superiori ai limiti di legge.