Scuola: decreto su valutazione nega ad alunni disabili licenzia media, dice CGIL

La CGIL chiede al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli di modificare la norma nel decreto valutazione che "comporterebbe l'impossibilità per gli alunni con gravi disabilità di conseguire il diploma di licenza media".

"Chiediamo al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli di intervenire affinché al più presto venga cancellata dal decreto sulla valutazione la previsione che di fatto comporterebbe l'impossibilità per gli alunni con gravi disabilità di conseguire il diploma di licenza media. Sarebbe un atto grave e discriminatorio", riferisce in una nota Nina Daita, responsabile Politiche della disabilità della CGIL, denunciando quanto contenuto nello "Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384)", in itinere presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e recante, all'articolo 12, le nuove regole per la "Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento".



"Sarebbe assolutamente inaccettabile se un provvedimento del genere venisse approvato. - denuncia la sindacalista - Prevedere che solo attraverso lo svolgimento di prove 'equipollenti' a quelle ordinarie l'alunno possa conseguire la licenza e che quelle non equipollenti portino unicamente ad un attestato di credito formativo privo di valore legale, altro non è se non una discriminazione".



La dirigente sindacale ricorda quindi che "non siamo tutti uguali" e "negare agli alunni disabili la possibilità di arrivare con le proprie forze, la propria fatica e in base alle proprie possibilità, al diploma, e di conseguenza anche alla maturità, configurerebbe una lesione molto grave alla dignità e ai diritti di questi minori, sanciti dalla Costituzione".



"Chiediamo quindi l'intervento urgente del ministro affinché venga stralciata dal testo questa orribile previsione, vengano riaffermati i pieni diritti di tutte le alunne e di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, e si ponga fine allo stato di angoscia vissuto dalle famiglie", conclude la CGIL.