Epilessia e disabilità intellettiva: colpa della mutazione di un gene?

Uno studio del CNR individua del gene mutato Kiaa1202 la causa dell'epilessia e della disabilità intellettiva.

"Epilessia e disabilità intellettiva, patologie che si manifestano spesso in età infantile, sono in alcuni casi causate da mutazioni genetiche riguardanti il gene Kiaa1202, che contiene le informazioni per produrre la proteina Shrm4" viene segnalato in una nota del CNR.



"Uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Communication, coordinato da Maria Passafaro dell'Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano (In-Cnr) ha dimostrato uno dei meccanismi attraverso cui tali mutazioni potrebbero causare queste patologie" prosegue l'ente pubblico di ricerca.



"Il mondo della ricerca è da sempre impegnato nel tentare di capire la relazione che intercorre fra mutazioni genetiche e l'insorgere di queste malattie e da recenti studi è stata riscontrata una stretta relazione tra famiglie che presentano tali patologie e mutazioni del gene Kiaa1202. - spiega la riocercatrice - Il nostro studio ha dato un contributo ulteriore alla comprensione di queste patologie, scoprendo il ruolo svolto dalla proteina Shrm4".



"Questa proteina è molto importante in quanto responsabile del corretto posizionamento del recettore Gaba B. - specifica Passafaro - Abbiamo osservato infatti che tale fenomeno è mediato dal motore molecolare dineina, e Shrm4 agisce da adattatore fra il motore e il recettore Gaba B, permettendone la corretta localizzazione nelle sinapsi (punti di contatto che consentono la comunicazione dei neuroni tra loro e con altre cellule). Ciò che è stato scoperto è che quando Shrm4 è assente il recettore Gaba B non riesce a raggiungere le sinapsi e non svolge quindi la propria funzione".



"I ricercatori hanno infatti registrato le correnti nell'ippocampo di animali privati di Shrm4 - si riferisce quindi -, scoprendo una riduzione nella loro componente inibitoria."



"La conseguenza è un aumento di crisi epilettiche in questi animali, insieme ad altri difetti quali aumento di comportamenti ansiosi, difficoltà di apprendimento e nella socialità. Da questi risultati potremo partire per mettere a punto possibili trattamenti per i pazienti affetti da mutazioni in tale gene", conclude l'autrice dello studio.