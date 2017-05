Montoro Inferiore: sequestrati 12.000 cd e dvd pirata da garage di un 45enne

Denunciato un 45enne per violazione dei diritti d'autore.

"I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell'ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ed in particolare a quelli in materia di tutela dei diritti d'autore, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 45enne del posto, ritenuto responsabile di produzione, possesso e vendita di supporti di cd e dvd contenenti opere (film, cartoni animati, software, ecc.) tutelate dal diritto d'autore, privi del contrassegno Siae. - viene rivelato in un comunicato dall'Arma - In particolare, i militari della Stazione di Montoro Inferiore, a conclusione di attività info-investigativa, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l'abitazione del soggetto suindicato e, nel corso delle operazioni, nel garage veniva scoperto, occultato da un apposito pannello e da una scaffalatura, un ulteriore locale con all'interno diversi computer ed apparecchiature elettroniche per effettuare la duplicazione illecita di cd/dvd protetti dalla normativa sulla tutela dei diritti d'autore".



"All'esito delle operazioni venivano rinvenuti circa 12.000 tra cd e dvd, pronti per essere messi in vendita. Per il 45enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sia la merce contraffatta che le apparecchiature utilizzate per la duplicazione dei prodotti originali sono state sottoposte a sequestro" si conclude.