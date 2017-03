Direttiva Bolkestein: servono criteri di assegnazione più equi, dice PD

Valentina Paris e Marco Donati del Pd sulla direttiva Bolkestein.

"Il decreto di attuazione della direttiva Bolkestein penalizza le microimprese. Per questo noi del Partito Democratico stiamo spingendo perché la norma sia rivista al più presto", assicurano Valentina Paris e Marco Donati, deputati PD e firmatari della mozione sull'attuazione della direttiva Bolkestein.



"Il recepimento della direttiva Bolkestein - spiegano - estendendo la possibilità di esercitare il commercio ambulante su area pubblica anche alle società di capitali, oltre ad introdurre concessioni limitate per il commercio ambulante, danneggia di fatto le piccole imprese, incluse quelle a conduzione familiare, a causa dell'impossibilità per le stesse di programmare investimenti e recuperare quelli già realizzati".



"Grazie all'emendamento approvato nell'ultimo decreto Milleproroghe siamo riusciti a prorogare il termine delle concessioni al fine di allinearne le scadenze e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale", viene ricordato.



"Il prossimo passo è quello di rivedere quanto prima il decreto attuativo della direttiva europea cercando di arrivare a criteri di assegnazione più equi, che tengano presente la differente natura, per caratteristiche, dimensioni e forza economica, degli operatori in campo", precisano.