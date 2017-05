Incendio Pomezia: diossina superiore di 775. Fibre libere amianto sotto macerie

Ultimi aggiornamenti sull'inquinamento provocato dall'incendio al sito di stoccaggio rifiuti Eco X di Pomezia. I valori delle diossine sono superiori di 775 volte in più rispetto al limite consentito. Rimane ancora il pericolo amianto.

Ciò che si è sempre temuto è stato accertato dall'Arpa Lazio. L'incendio al sito di stoccaggio rifiuti Eco X di Pomezia ha provocato una elevatissima concentrazione di diossina nella zona. In base ai campionamenti effettuati il 5 ed il 6 maggio, l'Arpa ha rilevato diossine per 77,5 picogrammi al metrocubo, a fronte di un fondo naturale di 0,1 picogrammi al metrocubo, quindi 775 volte in più rispetto al limite consentito. Anche la concentrazione di benzoapirene, l'unico idrocarburo policiclico aromatico normato, è superiore al valore limite annuale pari a 1 ng/m3, ed era a quota 9,1. Le concentrazioni di policlorobifenili sono risultate sensibilmente superiori a quelle rilevate normalmente in aria ambiente.



Per quanto riguarda l'amianto presente nei capannoni dell'Eco X di Pomezia, "a distanza di una settimana è ancora depositato sotto le macerie, incendiate dal rogo. Si tratta di 'fibre libere', cioè facilmente respirabili, in quanto trasportabili dal vento che in questi giorni non è mancato" avverte invece la dott. Patrizia Verduchi, consulente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. "Ora la cosa importante è puntare l'attenzione sulla bonifica del sito che dovrà esser fatta nel totale rispetto delle procedure e delle normative. - aggiunge - La zona dovrà essere adeguatamente bagnata servendosi di prodotti incapsulanti per evitare un'ulteriore aerodispersione delle fibre. Stessa attenzione bisogna rivolgerla alla presenza di diossine rilevate nell'aria".