Digitale terrestre, cosa cambia dal 2022? Che dovrai buttare la tv

Nella legge di bilancio 2018 fissata la data per lo switch-off al DVB-T2, nuova tecnologia del digitale terrestre. Dal 1 luglio 2022 ben 9 televisori su 10 saranno da buttare perché non riceveranno più le trasmissioni sulla stessa frequenza. Enorme il danno ambientale.

Dopo quello del 2012 in arrivo un nuovo consumistico switch-off, in programma nel 2022. Entro quella data, infatti, saranno da buttare 9 televisori su 10 (con un danno ambientale non indifferente), poiché cambia la tecnologia del digitale terrestre integrato negli apparrecchi televisivi.



Nella legge di bilancio 2018, infatti, lo switch off al DVB-T2, il nuovo sistema per le trasmissioni digitali terrestri, è stato fissato al 30 giugno 2022, e ciò renderà obsoleti quasi tutti gli attuali apparecchi televisivi.

Più del 90% dei televisori attualmente nelle case degli italiani non saranno infatti in grado di ricevere le nuove trasmissioni e richiederanno quindi un decoder aggiuntivo o la sostituzione dell'intero apparecchio.



Nella manovra previsto quindi un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva (tv o decoder) per il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, deciso dall'Unione europea lo scorso aprile per l'assegnazione delle frequenze al 5G.



Le frequenze della banda a 700 MHz dovranno infatti essere abbandonate dalla TV a favore della tecnologia mobile di quinta generazione, e le emittenti dovranno traslocare sulle frequenze da 470 a 694 Mhz.



Il 30 settembre 2018 il Ministero dello Sviluppo economico provvederà quindi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda con disponibilità, appunto, dal 1 luglio 2022.

Come per il passaggio dall'analogico al digitale, il processo di passaggio al DVB-T2 non sarà però all'unisono su tutto il territorio nazionale ma avverrà a seconda delle Regioni, secondo un Piano che dovrà essere redatto dall'Agcom entro il 31 maggio del 2018.