Linkin Park: Chester Bennington si impicca il giorno del compleanno di Chris Cornell

Chester Bennington, 41enne cantante dei Linkin Park, si è suicidato, impiccandosi nella sua casa, il giorno del compleanno di Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden che si è tolto la vita a maggio.

Chester Bennington, 41enne cantante dei Linkin Park, era molto legale a Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden che si era tolto la vita il 18 maggio. E come lui, Chester Bennington si è suicidato, impiccato nella sua residenza a Palos Verdes Estates, in California. Lascia sei figli, avuti da due mogli. Il corpo senza vita di Chester Bennington è stato scoperto dai suoi collaboratori nella mattinata del 20 luglio, giorno in cui Chris Cornell avrebbe compito 53 anni.



Il cantante dei Linkin Park era solo a casa al momento della tragedia. Chester Bennington soffriva da tempo di depressione, e in passato aveva dovuto combattere contro alcol e droghe. Problemi probabilmente derivati dal fatto che dai 7 ai 13 anni Chester Bennington è stato molestato sessualmente da un ragazzo.

Tra i primi a commentare la morte del cantante dei Linkin Park, che avevano partecipato agli I-Days 2017 di Monza, la moglie di Chris Cornell che scrive: "Proprio quando pensavo che il mio cuore non potesse spaccarsi di nuovo. Ti voglio bene". Alla morte di Chris Cornell, Chester Bennington aveva scritto una commovente lettera in ricordo dell'amico sottolineando che l'aveva "ispirato in modi che nemmeno puoi immaginare".

Mike Shinoda, l'altra voce dei Linkin Park, scrive su Twitter: "Scioccato e con il cuore a peezzi, ma è vero. Una dichiarazione ufficiale uscirà non appena ne avremo una".