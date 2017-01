Italia chiude 2016 in deflazione: prima volta da 1959 ma all'epoca PIL era al +6,6%

Anche se nel mese di dicembre 2016, secondo le stime preliminari Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,5% nei confronti di dicembre 2015, l'inflazione non è mai stata così bassa da decenni a questa parte.



Nella media annuale i prezzi al consumo hanno infatti registrato una variazione negativa pari allo 0,1%, e come si sottolinea da via Cesare Balbo è dal 1959 (quando la flessione fu pari a -0,4%) che ciò non accadeva. Per la prima volta dal 57 anni, quindi, l'Italia chiude l'anno in deflazione.



La differenza è che nel 1959 si era in pieno "miracolo economico", visto che il PIL italiano dell'epoca segna uno strabiliante 6,6% (con il piccolo dell'8,3% del 1961). Nel 2016, invece, il PIL, secondo le stime più ottimistiche, tocca appena lo 0,9%.



Ed infatti dal 2008 "i consumi degli italiani sono calati di ben 80 miliardi di euro. Come se ogni nucleo familiare avesse ridotto gli acquisti per 3.333 euro dalla crisi economica ad oggi" sottolinea il Codacons.



Non a caso la ripresa dell'inflazione a dicembre 2016 è dovuta principalmente alle accelerazioni della crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,6%, da +0,9% di novembre), degli Energetici non regolamentati (+2,4%, da +0,3% di novembre) e degli Alimentari non lavorati (+1,8%, era +0,2% il mese precedente). Anche l'inflazione di fondo però, calcolata al netto degli alimentari freschi e dei prodotti energetici, pur rimanendo in territorio positivo (+0,5%), rallenta la crescita da +0,7% del 2015.