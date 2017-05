Imprese marittime: stringere su iter del decreto, dice Fedarlinea

Fedarlinea sul decreto per le imprese marittime.

"Fedarlinea ribadisce l'importanza del decreto legislativo 221 del 2016, a difesa dell'occupazione dei marittimi italiani e comunitari, e chiede al governo di attivare le procedure necessarie alla conclusione dell'iter" dichiara in una nota Raffaele Aiello, presidente di Fedarlinea Conftrasporto, in merito all'entrata in vigore del decreto legislativo sugli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi alle imprese marittime.



"Il decreto, oggetto della legge delega, è la sintesi degli interessi dei marittimi e delle imprese - spiega - e garantisce lo sviluppo dell'armamento italiano e comunitario: è finalizzato infatti alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale favorendo gli investimenti nel settore marittimo".



"Da qui l'invito al governo a stringere i tempi su una questione già ampiamente condivisa e votata a stragrande maggioranza da tutte le forze politiche presenti in Parlamento" si precisa.