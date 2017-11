Terremoto: emendamento decreto fiscale sospende rate mutui fino a 2020

Presentato un emendamento per aiutare i cittadini colpiti dal terremoto del 2016 in centro Italia. Un emendamento del governo al decreto fiscale, che riordina la legislazione post sisma e introduce nuove disposizioni per la ricostruzione dei territori sconvolti dai terremoti, compresi quelli de L'Aquila del 2009 e delle Marche e Umbria del 1997, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle rate dei mutui sulle prime case e sulle attività produttive nei comuni colpiti dal sisma di agosto 2016 nel centro Italia.