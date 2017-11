Decreto fiscale: ok a risorse per straordinari Polizia, dice Forza Italia

Forza Italia sul decreto fiscale.

"Siamo riusciti a far approvare un nostro emendamento al decreto fiscale sugli straordinari delle forze di polizia: le risorse non impegnate nel 2017 verranno trasferite nel 2018", annuncia in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. "Il testo prevede che le 'risorse non impegnate' vadano sul bilancio del prossimo anno, secondo noi si tratta di circa 70 milioni", spiega.



"E' stata una trattativa lunga ma siamo riusciti a sgretolare le burocrazie degli uffici e la mediazione è stata possibile non inserendo la cifra delle risorse disponibili, una cosa folle ma a noi interessava il risultato e l'abbiamo raggiunto", conclude il capogruppo forzista a Palazzo Madama, Paolo Romani.