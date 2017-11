Decreto fiscale: Lega presenta emendamento "Nonna Peppina"

La Lega Nord sull'emergenza casette nelle zone terremotate.

"Nel decreto fiscale abbiamo presentato un emendamento che rende giustizia non solo a nonna Peppina che sfrattata continua a vivere nel container ma a centinaia di altri cittadini, molti imprenditori agricoli e allevatori, che non potendo attendere le casette di Renzi hanno fatto la casetta in proprio senza pesare sulle casse dello Stato" informano in una nota i senatori della Lega Nord Silvana Comaroli e Paolo Arrigoni.



"Dopo la presentazione di una nostra legge ad hoc, all'esame della commissione ambiente del Senato, tentiamo ogni strada possibile per sanare un'ingiustizia intollerabile per tutti coloro che dopo la tragedia del terremoto continuano a vivere l'incubo di non avere una casa o peggio di essere sfrattati. - concludono - Ci aspettiamo massima condivisione da parte di tutte le forze politiche che potranno mettere in pratica le parole spese in queste settimane".