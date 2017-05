Debito pubblico record a marzo: sale di 95.800 euro al minuto

Federconsumatori calcola l'aumento del debito pubblico italiano, pari a 1.596 euro al secondo.

"A marzo 2017, dopo 37 mesi di governo, il debito pubblico attestato a 2.107,157 miliardi di euro, ha registrato una impennata record pari a 2.260,3 mld di euro, con un aumento di 153,1 miliardi di euro, ossia 4,139 mld di euro al mese, 138 milioni al giorno, 5, 748 milioni l'ora, 95.800 euro al minuto; 1.596 euro al secondo; con un gravame di 37,666 euro per ognuno dei 60 milioni di abitanti, ed una tassa occulta pro-capite di 2.551 euro, che si aggiunge alle decine di stangate a danno delle famiglie e dei cittadini" calcola Federconsumatori.



"Purtroppo il debito pubblico, per politiche economiche e monetarie sbagliate improntate alla recessione ed all'austerità, tutto proteso a salvaguardare banche e banchieri, come l'ultimo provvedimento sui pensionandi, che dopo aver versato decenni di contributi, saranno gettati nelle fauci delle banche e costretti ad indebitarsi con gli Istituti di credito ed a contrarre una salata polizza assicurativa per avere la meritata pensione, è continuato a lievitare. - conclude - Il debito non potrà diminuire neppure nel 2017, con ulteriori 20 miliardi di euro per salvare le banche".