Debito pubblico: più 143 miliardi in 35 mesi governi Renzi-Gentiloni

Federconsumatori fa i conti dell'aumento del debito pubblico italiano da quando si è insediato il governo Renzi, diventaoto poi Gentiloni.

"A gennaio 2017, dopo 35 mesi di governo Renzi - Gentiloni insediato nel febbraio 2014, si registra una nuova impennata del debito pubblico, arrivato a 2.250,4 miliardi, al ritmo di 4 miliardi di euro al mese, con un aumento pro-capite di 2.360 euro di tassa occulta ed un gravame di 37.500 euro ad abitante, 93.700 euro a famiglia. - viene diffuso in una nota di Federconsumatori - Purtroppo il debito pubblico, per politiche economiche e monetarie improntate alla recessione ed all'austerità; a sostenere i banchieri, con l'ultimo provvedimento di 20 miliardi di euro per salvare con le banche, le pesanti responsabilità di Bankitalia e Consob, è cresciuto nei 35 mesi dei governi Renzi - Gentiloni di 143 miliardi di euro, il che equivale ad oltre 4 miliardi di euro al mese, circa 112 milioni di euro al giorno,4,7 milioni di euro all'ora, 78.000 euro al minuto, 1.300 euro ogni secondo".



La federazione dei consumatori osserva infine: "Per far ripartire l'economia, occorre tagliare sprechi e sperperi pubblici; mettere in campo un piano straordinario per il lavoro vero su infrastrutture, ricerca, innovazione, rompendo soprattutto il tabù della vendita di oro e riserve (oltre 100 mld di euro), che non sono di Bankitalia, ma del popolo italiano, con la nazionalizzazione del feticcio di un'autorità bancaria che eroga 380 milioni di euro l'anno alle banche socie".