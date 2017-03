Lombardia: nostro reddito di autonomia anticipa reddito di inclusione

La Regione Lombardia, mentre viene approvato il ddl povertà in Parlamento, ricorda che è stata "la prima ad avere previsto misure strutturate come il 'reddito di autonomia'".

Mentre il parlamento approva il ddl povertà che introduce il reddito di inclusione, la Regione Lombardia in una nota ricorda che è stata "la prima ad avere previsto misure strutturate come il 'reddito di autonomia'", che stanza per esempio 2.300.000 euro per il sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati in situazione di disagio economico (per una 8.000 persone, delle quali l'86% sono madri separate).



"A questo si aggiungono - viene sottolineato - i 15 milioni di euro del Bonus Famiglia, a sostegno di 8.000 famiglie beneficiarie (il 10% monogenitore) in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Il 74% di coloro che hanno presentato domanda sono madri".



Inoltre, viene ricordato, "un punto particolarmente importante, soprattutto per le madri che lavorano, riguarda il contributo agli asili nido, con circa 32 milioni di euro di risorse impegnate a beneficio di circa 13.500 famiglie, prevedendo l'azzeramento della quota di retta pagata dalla famiglia in strutture pubbliche o private convenzionate".



Poi ancora "I voucher di autonomia - 400 euro mensili per massimo 12 mesi - a beneficio di circa 2.150 fra anziani (5.157.769 euro) e disabili (5.111.510 euro). Per gli anziani si tratta di consentire a chi è in condizioni socio-economiche gravi di continuare a vivere nella propria abitazione godendo di adeguata assistenza. Per le persone disabili si tratta di finanziamenti volti ad attività di sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia personale".



Infine, la Regione Lombardia ha attivato un "progetto di inserimento lavorativo, 22 milioni di euro volti a sostenere le persone in situazione di particolare difficoltà nei percorsi di reinserimento nel mercato del lavoro mediante un contributo commisurato alla partecipazione alle politiche attive (fino a 1.800 euro in 6 mesi). Destinatari sono cittadini residenti o domiciliati in Lombardia che attivano Dote Unica Lavoro e che: sono disoccupati da più di 36 mesi; non percepiscono alcuna integrazione al reddito (ad es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione - Naspi, Asdi, Dis-coll); hanno un Isee fino a 20.000 euro. I giovani con età inferiore a 30 anni possono partecipare dopo aver completato il percorso di Garanzia Giovani".



La Regione Lombardia speecifica inoltre che "lo strumento PIL (Progetto d'Inserimento Lavorativo - nel ventaglio delle misure del Reddito di Autonomia) è stato consolidato nel 2016, quale sostegno finanziario per favorire la ricollocazione di persone in particolare situazione di svantaggio. Sono stati apportati interventi evolutivi all'intervento ed è stata pubblicata la manifestazione d'interesse rivolta agli operatori interessati ad erogare la misura; hanno risposto 92 operatori, 335 sedi e sono state già attivate 4.200 doti".