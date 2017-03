Ddl povertà e vaccini, l'idea di Poletti: 400 euro in cambio della libertà

Il ddl povertà sta per essere licenziato al Senato e Giuliano Poletti anticipa che saranno elargiti 400 euro al mese a 400mila famiglie povere con minori a carico. Con il reddito di inclusione però i cittadini più poveri perderanno parte delle loro libertà, tra cui quella di scelta terapeutica per i figli.

L'idea era nell'aria già da tempo, ma oggi in una intervista a La Repubblica il ministro del Lavoro e del welfare Giuliano Poletti conferma che non basterà al cittadino essere povero per ottenere il reddito di inclusione sociale. Dovrà anche divenire uno schiavo.



Poletti infatti ribadisce che nel ddl povertà, che sarà licenziato a breve dal Senato, verranno stanziati 1,6 miliardi di euro per elargire circa 400 euro al mese a circa 400mila famiglie povere, se con minori a carico.



Queste famiglie in forte difficoltà economica però a breve dovranno decidere tra il mangiare e le scelte terapeutiche, perché a quanto pare per il governo queste ultime non sono un diritto di chi è povero.



Poletti dichiara infatti che chi riceverà il sussidio "dovrà sottoscrivere un patto con la comunità locale di riferimento". "La persona - spiega il ministro - dovrà impegnarsi a garantire un comportamento responsabile" come "sottoporre i figli alle vaccinazioni".



Una imposizione, questa, che rischia però non solo di essere incostituzionale ma di violare la Convenzione di Oviedo che prevede che "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato" stabilendo che "la persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso".



Se un povero però decidesse di ritirare il proprio consenso, il governo italiano gli ritirerebbe invece quella che potrebbe essere la sua unica fonte di reddito. E meno male che l'esecutivo la chiama "di inclusione sociale".



Non solo. Ad oggi in Italia le vaccinazioni obbligatorie sono 4 ma viene distribuito solo l'esavalente. Con il ddl povertà, quindi, il governo obbligherà i suoi cittadini più poveri ad assumere un trattamento sanitario non previsto per legge.



Forse 400 euro al mese per avere in cambio la libertà e la dignità di una persona sono quindi un po' troppo pochi.