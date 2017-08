Ddl concorrenza: su tacito rinnovo polizze danni soddisfatte Assicurazioni

Anapa Rete ImpresAgenzia sul ddl concorrenza.

"Anapa Rete ImpresAgenzia, l'Associazione degli agenti professionisti di assicurazione plaude all'approvazione definitiva del ddl concorrenza che recepisce l'emendamento che ripristina il tacito rinnovare delle polizze danni retail. Si tratta di un grande risultato che premia la lungimiranza, la determinazione con la quale Anapa Rete ImpresAgenzia ha portato avanti la causa, essendo stata tra le prime associazioni a scendere in campo contro il divieto del tacito rinnovo nei rami danni contenuto nel ddl, fin dal marzo 2016" viene illustrato in un comunicato.

«Accogliamo con favore l'esito del ddl concorrenza. E' un grande risultato per noi, tanto auspicato, che premia la determinazione e la tempestività di Anapa. Ma non solo: è un decreto che rispetta e salvaguardia la quotidiana attività di noi agenti, senza dimenticare la fondamentale tutela del consumatore», commenta il presidente Vincenzo Cirasola. «Siamo soddisfatti che le istituzioni abbiano recepito le indicazioni provenienti dalle Associazioni di categoria degli intermediari e dei consumatori e dell'esito positivo della ratifica», aggiunge il past president Massimo Congiu.