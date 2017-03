Rimini, trolley con dentro cadavere donna: ma non sarebbe Xing Lei Li

Non sarebbe Xing Lei Li, la 36enne cinese scomparsa dal 10 febbraio nel corso di una crociera, la donna trovata cadavere all'interno di un trolley pescato nel porto di Rimini.

Sembra che si vada ad escludere la possibilità che la donna di origine orientale trovata all'interno di un trolley pescato ieri nel porto di Rimini sia Xing Lei Li, la 36enne cinese scomparsa dal 10 febbraio nel corso di una crociera.



In carcere con l'accusa di aver ucciso e poi fatto sparire il corpo della donna è il marito Daniel Belling, irlandese di 45 anni, che però ha sempre sostenuto l'allontanamento volontario della moglie.



La rotta della nave da crociera non faceva tappe nell'Adriatico, e come fanno notare gli inquirenti la tappa "più vicina a Rimini dista 1.200 chilometri". Difficile quindi che la valigia con dentro il corpo sia stata trasportata così lontano dalle correnti.



Inoltre, come ha evidenziato più volte "Chi lha visto?" che si è occupato del caso di Xing Lei Li, a sparire con la donna sarebbe una valigia rossa, mentre quella ritrovata a Rimini sarebbe blu.



Infine, ma non meno importante, stando ad un primo esame autoptico, la morte del cadavere della donna dai tratti orientali sarebbe avvenuta circa 10 giorni fa, o poco di più. Inoltre, il procuratore riminese riferisce che "la nostra donna è alta 1 metro e 70, quella di Civitavecchia, mi dicono, 1 metro e 52, ma - aggiunge - non sono sicuro".