Quaresima amara per le Chiese siriane: troppi preti sono fuggiti

La Fides riporta sulla situazione dei cristiani in Siria, soprattutto ora che inizia il tempo di Quaresima.

Quella che i cristiani di Siria si apprestano a vivere è una 'Quaresima amara', e tra i tanti fattori di sofferenza e mestizia che affliggono le Chiese di Siria c'è l'emorragia di sacerdoti che durante gli anni di guerra civile hanno abbandonato il Paese, privando i fedeli rimasti del loro conforto pastorale" segnala l'Arcivescovo Samir Nassar, a capo dell'arcieparchia di Damasco dei maroniti, nella sua lettera pastorale per la Quaresima pubblicata dall'agenzia di stampa Fides.



"Le parrocchie - scrive l'Arcivescovo - hanno visto il numero di parrocchiani diminuire e le attività pastorali notevolmente ridotte. La Chiesa di Damasco ha visto la partenza di un terzo del clero (27 sacerdoti). Si tratta di un duro colpo, che indebolisce la minoranza cristiana già in declino".



"I sacerdoti rimasti - riferisce ancora l'Arcivescovo maronita - prendono in considerazione la possibilità di trattare la loro eventuale partenza. Aspettano solo che le agenzie umanitarie arrivino a farsi carico delle famiglie divise".



"Proprio in questa condizione di abbandono e di povertà - conclude Samir Nassar - la Quaresima del 2017 ci offre un tempo nel deserto, per considerare la nostra responsabilità nella Chiesa, in mezzo ai fedeli in difficoltà, e per aprire la strada verso Cristo Risorto. Cristo luce del mondo, che conosce i cuori degli uomini e delle donne, ci dice: 'Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro'."