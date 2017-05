Egitto: ottavo cristiano copto ucciso nel Sinai settentrionale

E' stato ucciso un altro cristiano copto in Egitto, nel Sinai settentrionale. Il barbiere faceva parte delle centinaia di cristiani che nel mese di febbraio avevano lasciato al Arish dopo omicidi mirati da parte dell'ISIS.

"Si chiamava Nabil Saber Fawzy, era sposato e aveva due figli, il barbiere copto ucciso sabato 6 maggio ad al Arish, nel Sinai del Nord, durante l'assalto al suo negozio da parte di quattro uomini armati. - riferisce in una nota la Fides - La famiglia di Nabil (riferiscono fonti locali) faceva parte delle centinaia di cristiani che nel mese di febbraio avevano lasciato al Arish, dopo la sequenza di omicidi mirati contro i cristiani che avevano insanguinato la regione."



"Nabil aveva fatto ritorno alla propria casa da meno di due settimane, per riaprire il suo negozio di barbiere e riprendere il lavoro, mentre la moglie e i figli erano rimasti come sfollati a Port Said. Le forze di polizia locali non hanno ancora chiarito se l'omicidio è opera di criminali locali o se ha matrice settaria. Nei mesi di gennaio e febbraio 2017 erano stati ben sette i cristiani del Sinai del Nord uccisi in omicidi mirati" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



L'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie descrive: "Quando la serie di agguati mortali contro i cristiani di al Arish e del Sinai settentrionale era già iniziata, sedicenti affiliati egiziani all'autoproclamato Stato Islamico (Daesh) avevano diffuso un video-messaggio in cui rivendicavano la nuova campagna di violenze mirate contro i copti, definiti dai jihadisti come 'la preda preferita'."



"Il video-messaggio esaltava la figura di Abu Abdullah al-Masri, il giovane attentatore kamikaze che lo scorso 11 dicembre si è fatto saltare nella chiesa di Botrosiya, nel complesso di edifici ecclesiastici adiacenti alla cattedrale copto-ortodossa del Cairo, provocando la morte di 29 persone. Anche Papa Francesco, nella recente visita in Egitto, ha reso omaggio ai martiri di Botrosiya" si riferisce in ultimo.