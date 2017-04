Egitto: già celebrati i funerali dei martiri della domenica delle Palme

La Fides informa sui funerali delle 29 vittime della strage cristiana compiuta la domenica delle Palme in Egitto.

"I funerali delle 29 vittime della strage compiuta la domenica delle Palme da un kamikaze a Tanta, a nord del Cairo, nella chiesa copta dedicata a San Giorgio, sono già stati celebrati nella tarda serata di ieri. In poche ore, i fedeli hanno costruito le tombe dove sono stati seppelliti i corpi delle vittime, presso la stessa chiesa dove è avvenuta la strage. I funerali sono stati celebrati nel giorno stesso nella strage, perchè la tradizione liturgica copta non prevede cerimonie funebri durante la Settimana Santa", viene spiegato in una nota dalla Fides.



"Le esequie sono state celebrate da Anba Paula, Vescovo copto ortodosso di Tanta, e ad esse hanno preso parte anche altri Vescovi del Sinodo copto. - si precisa - Nel messaggio inviato dal Patriarca copto ortodosso al Vescovo e ai fedeli della diocesi di Tanta, letto durante la messa funebre, si esprime lo sguardo di fede con cui tanti cristiani egiziani stanno vivendo i tragici fatti che li hanno colpiti proprio all'inizio della Settimana Santa".



"Con la festa dell'entrata di Gesù a Gerusalemme - si legge nel messaggio del Patriarca, pervenuto all'Agenzia Fides - ci siamo congedati dai nostri cari martiri della chiesa di Mar Girgis a Tanta. Loro sono stati chiamati in cielo nel giorno di festa, per per portare i rami di palma e d'ulivo davanti a Cristo stesso".