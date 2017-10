Crediti deteriorati: proposta BCE è da allarme rosso, dice Sangalli

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, avverte che la proposta della BCE sui crediti deteriorati avrebbe "effetti devastanti sulle prospettive di crescita" dell'Italia.

"La proposta della BCE sui crediti deteriorati è da allarme rosso" chiarisce in una nota Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e Rete Imprese Italia.

"Infatti - spiega - se le banche dovessero far fronte ad un accantonamento di capitale fino al 100% del finanziamento in essere le conseguenze si tradurrebbero automaticamente in una drastica riduzione del credito e maggiori tassi di interesse, soprattutto, per le Pmi. E per il nostro Paese, che sta uscendo solo adesso dalla crisi, un forte 'raffreddamento' del credito avrebbe effetti devastanti sulle prospettive di crescita".



"La stabilità finanziaria e il rafforzamento dell'economia devono andare di pari passo e, come ha ricordato il presidente del Parlamento europeo, su scelte di così grande rilievo la burocrazia non si sostituisca alla politica. - precisa quindi Sangalli - Auspichiamo che la fase di consultazione recentemente avviata dalla stessa BCE possa rappresentare un'occasione di confronto tra tutti soggetti interessati con l'obiettivo di rivedere i nuovi criteri annunciati lo scorso 4 ottobre".