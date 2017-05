Banche: 312 miliardi i crediti deteriorati, di cui 191 miliardi sono sofferenze

Il Centro Sudi Unimpresa riferisce i dati sui crediti deteriorati delle banche italiane, che a fine 2016 ammontano a 312 miliardi di euro. Sono 191 miliardi le sofferenze di cui 71 miliardi sofferenze nette, ovvero non coperte da garanzie reali.

"Valgono complessivamente 312 miliardi di euro i crediti deteriorati delle banche italiane. Il totale dei prestiti non rimborsati agli istituti è compito da 243 miliardi riconducibili alle imprese e 53 miliardi riconducibili alle famiglie, mentre altri 16 miliardi si riferiscono a settori diversi (Pa, onlus, fondi)" si fa sapere in un comunicato da Unimpresa.



L'organizzazione di categoria prosegue specificando che "del totale dei crediti deteriorati delle banche, 191 miliardi sono sofferenze di cui 71 miliardi sofferenze nette, ovvero non coperte da garanzie reali."

«Quello degli incagli e delle sofferenze è un problema ancora non risolto nel sistema bancario italiano, che continua a rappresentare un freno alla erogazione e di nuovi finanziamenti» avverte il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci.



"Secondo l'analisi dell'associazione, basata su dati della Banca d'Italia, alla fine di dicembre 2016 il totale dei crediti deteriorati degli istituti di credito, ammontava a 312 miliardi. Dei 312 miliardi di crediti deteriorati, 156 miliardi sono esposizioni nette, 160 miliardi nel garanzie reali, 49 miliardi le garanzie personali; il tasso di copertura dei crediti non assistito da garanzia è pari al 62,8%. Dei 191 miliardi di sofferenze, 72 miliari sono le esposizioni nette, 92 miliardi le garanzie reali, 36 miliardi le garanzie personali; il tasso di copertura dei crediti non assistito da garanzia è pari al 77,3%. - viene specificato - Per quanto riguarda le imprese, i crediti deteriorati sono 243 miliardi e 150 miliardi le sofferenze (di cui 54 miliardi le nette)".



"Dei 243 miliardi di crediti deteriorati, 118 miliardi sono esposizioni nette, 119 miliardi le garanzie reali, 46 miliardi le garanzie personali; il tasso di copertura dei crediti non assistito da garanzia è pari al 63,3%. Dei 150 miliardi di sofferenze, 54 miliardi sono esposizioni nette, 66 miliardi le garanzie reali, 35 miliardi le garanzie personali; il tasso di copertura dei crediti non assistito da garanzia è pari al 77,4%. Per quanto riguarda le famiglie, i crediti deteriorati sono 53 miliardi e 35 miliardi le sofferenze (di cui 16 miliardi le nette). Dei 53 miliardi di crediti deteriorati, 30 miliardi sono esposizioni nette, 36 miliardi le garanzie reali, 2 miliardi le garanzie personali; il tasso di copertura dei crediti non assistito da garanzia è pari al 66,9%. Dei 35 miliardi di sofferenze, 16 miliardi sono esposizioni nette, 24 miliardi le garanzie reali, 1 miliardo le garanzie personali; il tasso di copertura dei crediti non assistito da garanzia è pari al 77,7%" riferiscono infine dall'Unione nazionale di imprese.