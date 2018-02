G8 Maddalena: assolto Bertolaso, della "cricca" condannati Balducci e Anemone

L'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, è stato assolto dall'accusa di corruzione nell'ambito del processo sul G8 della Maddalena. Condannati Angelo Balducci e Diego Anemone.

Non c'è stata alcuna corruzione. Il Tribunale di Roma assolve perché "il fatto non sussiste" l'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, a processo per gli appalti del G8 della Maddalena (poi spostato a L'Aquila) e la realizzazione di opere pubbliche in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia.



In tutto una dozzina tra assoluzioni e prescrizioni mentre sono 4 le condanne: sei anni e sei mesi di carcere per l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci, sei anni per il costruttore romano Diego Anemone, quattro anni e sei mesi per l'ex provveditore opere pubbliche Toscana Fabio De Santis e quattro anni per il generale in pensione della Guardia di Finanza Francesco Pittorru.



Tra gli assolti nell'ambito dell'indagine sulla cosiddetta "cricca" c'è l'ex commissario straordinario ai Mondiali di nuoto di Roma Claudio Rinaldi e l'ex funzionaria della Presidenza del Consiglio Maria Pia Forleo.