Ddl whistleblowing: passo decisivo contro corruzione, dice Libera e Gruppo Abele

Libera e il Gruppo Abele commentano l'approvazione in Senato del ddl sul whistleblowing.

"L'approvazione in Senato del ddl sul whistleblowing, tutela dei segnalanti, è una bella notizia. L'auspicio, ora, è l'approvazione in tempi rapidi alla Camera dei Deputati per diventare definitivamente una legge dello Stato" commenta Libera e il Gruppo Abele.

"L'approvazione - proseguono le due associazioni - è un ulteriore passo decisivo per rompere quel muro di accettazione silenziosa del fenomeno corruttivo, ancora troppo spesso considerato sostenibile, specie se ci riguarda da vicino".



"Per invertire questa tendenza, oltre a buone e nuove leggi occorre la diffusione culturale dell'integrità. - sottolineano - Un lavoro etico e culturare che ci vede impegnati come associazioni: se le leggi spettano a chi governa, la responsabilità di mutamenti culturali è in capo alla società responsabile".

"La corruzione - concludono Libera e Gruppo Abele - è una tra le più gravi minacce alla democrazia e l'avamposto delle mafie. La lotta alla corruzione è una priorità etica, sociale ed economica: non meno delle mafie, la corruzione è furto di bene comune, furto di diritti e di speranze, di opportunità e di lavoro".