Corruzione: Italia penultima in Europa. Serve legge su whistleblower

"Siamo penultimi in Europa. Siamo in zona retrocessione, ma l'inversione di tendenza mi auguro non venga messa in discussione, perché siamo uno strano Paese. Chiediamo gli effetti delle mani libere però non appena si attuano gli effetti delle mani libere si verificano oggettivamente degli scandali" dichiara Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, commentando l'Indice di percezione della corruzione 2016 pubblicato da Transparency International che misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 176 Paesi nel mondo.



L'Italia infatti, pur segnando un miglioramento del suo CPI per il terzo anno consecutivo, raggiungendo quota 47 (più 3 punti) su 100, rimane comunque al 60esimo posto nel mondo come percezione della corruzione, seguita in Europa solo da Grecia e Bulgaria, rispettivamente al 69esimo e 75esimo posto della classifica mondiale.



Dal 2012, quando fu varata la legge anticorruzione, ad oggi l'Italia ha però riconquistato ben 12 posizioni nel ranking mondiale, portandosi dal 72esimo al 60esimo posto.



A guidare la classifica dei virtuosi, ancora una volta, sono invece Danimarca e Nuova Zelanda, seguiti da Finlandia e Svezia. Non a caso, tutti Paesi che possiedono legislazioni avanzate su accesso all'informazione, diritti civili, apertura e trasparenza dell'amministrazione pubblica. All'opposto, Somalia, Sud Sudan, Corea del Nord e Siria chiudono tristemente la classifica.



Il Il CPI di quest'anno però mostra che la percezione della corruzione è aumentata in generale nel mondo, poiché sono più i Paesi infatti che hanno perso punti di quelli che ne hanno guadagnati. I cittadini infatti considerano ormai connesse e sistematiche corruzione ed ineguaglianza.



Anche per questo Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, invita il Senato a sbloccare il disegno di legge (già approvato alla Camera) che punta a tutelare e proteggere i cosiddetti whistleblower, cioè di coloro che decidono di segnalare un caso di corruzione di cui vengono a conoscenza.



"La certezza della pena è un altro fattore determinante. - aggiunge poi Carnevali - La corruzione non può essere paragonata all'inefficienza. L'efficienza deve essere indipendente dalla corruzione. L'inefficienza è la principale formula e motivazione di corruzione".