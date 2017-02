Coppia dell'acido: sconto di pena di 8 anni per Martina Levato ma lei piange

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto da 28 a 20 anni il cumulo di pene inflitte a Martina Levato, che con Alexander Boettcher formava la coppia dell'acido. Martina Levato scoppia a piangere perché continua a negare di essere stata presente all'aggressione di Stefano Savi.

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto da 28 a 20 anni il cumulo di pene inflitte a Martina Levato, l'ex bocconiana che con Alexander Boettcher formava la ormai nota coppia dell'acido.



La condanna a 20 anni, con rito abbreviato, comprende tutti gli episodi di aggressione con l'acido contestati a Martina Levato, compreso un tentativo di evirazione.



Martina Levato è scoppiata a piangere affermando che era però ingiusto che venisse condannata anche per il caso Savi.



L'ex studentessa bocconiana, infatti, ha sempre negato di aver partecipato al blitz contro Stefano Savi, che venne sfigurato il 2 novembre del 2014 per essere stato scambiato con Giuliano Carparelli. Martina Levato ha invece ammesso le sue responsabilità sugli altri episodi, vale a dire le aggressioni con l'acido contro Pietro Barbini, quello tentato a Carparelli e la tentata evirazione ad Antonio Margarito. La Levato però ha sempre indicato l'ex amante Alexander Boettcher come il regista di questi agguati.



Boettcher aveva scelto il rito ordinario ed è stato condannato in primo grado a 23 anni di carcere per tutti gli agguati tranne quello a Pietro Barbini, sentenza in Appello a 14 anni.



Per Andrea Magnani, considerato il basista della coppia dell'acido, i giudici hanno invece confermato 9 anni e 4 mesi totali di reclusione.