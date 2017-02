Consumi: Italia seconda solo all'Estonia in UE per spesa vestiti

Confcommercio analizza i dati Eurostat sui consumi delle famiglie nel 2015.

"Le famiglie italiane spendono per l'abbigliamento, il cibo, i locali e la manutenzione dell'auto di più in percentuale rispetto alla media europea mentre sono al di sotto per le risorse destinate all'abitazione, ai trasporti, all'acquisto dell'auto, alle comunicazione e alle assicurazioni" riassume in una nota la Confcommercio commentando una ricerca Eurostat sui consumi delle famiglie per settore riferita al 2015.



Secondo questo studio "l'Italia è seconda solo all'Estonia per spesa in abbigliamento (il 6,3% della spesa complessiva media della famiglia a fronte del 5% in UE) e ai primi posti per le spese per il mantenimento dell'auto tra benzina e riparazioni (7,5% contro il 6,5% in media UE)."



"L'Italia spende più della media anche per bar e ristoranti (il 7,6% contro il 6,8% in UE ma lontana dal top, la Spagna, con il 14,6%) e per il cibo in generale (13,3% contro l'11,1% UE) mentre è sotto la media per la spesa per l'abitazione. L'Italia spende su questo capitolo il 23,8% della spesa complessiva contro il 24,4% della media UE (in Danimarca il 29,7%)" riferiscono infine dall'ente di categoria.