Semafori in etichetta: pronti esposti per truffa e boicottaggio marchi, dice Codacons

Il Codacons contro i semafori in etichetta.

"Il Codacons è pronto alla battaglia legale contro il possibile arrivo del 'semaforo' sugli alimenti - viene esposto in una nota dall'associazione dei consumatori -, appoggiato da 6 grandi multinazionali che starebbero pressando l'Europa per l'adozione del sistema in etichetta."



«Non esiteremo a presentare una miriade di esposti in procura per truffa se le aziende immetteranno in commercio prodotti alimentari con il semaforo in etichetta - spiega il presidente Carlo Rienzi - Si tratta infatti di una evidente minaccia per i consumatori, che sarebbero sviati e condizionati nelle loro scelte economiche dalle indicazioni fuorvianti fornite dai colori rosso, giallo e verde delle etichette apposte sulle confezioni, assolutamente inadatte a fornire informazioni esaustive circa le caratteristiche nutrizionali del bene in vendita».



"Non solo. Contro i marchi alimentari che applicheranno il semaforo - si continua in conclusione -, il Codacons lancerà una campagna di boicottaggio, spingendo i consumatori italiani a non acquistare i loro prodotti."